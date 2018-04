Życzenia Wielkanocne 2018

Drodzy Czytelnicy!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Niech ta wspaniała prawda będzie dla Was źródłem niegasnącej radości i entuzjazmu przynaglającego do dzielenia się skarbem wiary! Kontemplując tajemnicę zmartwychwstania powtórzmy więc za św. Pawłem słowa przepięknego hymnu:

„On, istniejąc w postaci Bożej,

nie skorzystał ze sposobności,

aby na równi być z Bogiem,

lecz ogołocił samego siebie,

przyjąwszy postać sługi,

stawszy się podobnym do ludzi.

A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,

uniżył samego siebie,

stawszy się posłusznym aż do śmierci –

i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył

i darował Mu imię

ponad wszelkie imię,

aby na imię Jezusa

zgięło się każde kolano

istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.

I aby wszelki język wyznał,

że Jezus Chrystus jest PANEM –

ku chwale Boga Ojca”

(Flp 2,6-11).