Znani ojcowie o ojcostwie. IX Forum Tato.Net już w sobotę

Podróżnik Marek Kamiński, aktor kabaretowy Dariusz Kamys, kompozytor Michał Lorenc oraz ambasador minimalizmu Joshua Becker z USA. Co ich łączy? W najbliższą sobotę (30 września br.) wraz z ponad pół tysiącem ojców wezmą udział w IX Międzynarodowym Forum Tato.Net. Hasłem przewodnim wydarzenia jest „Wolność & Dyscyplina”. Forum objął honorowym patronatem prezydent Andrzej Duda.

Tegoroczne Forum odbędzie się w sobotę (30 września 2017 r.) w Hotelu Arche Folwark w podwarszawskiej miejscowości Łochów. Dzień wcześniej zorganizowana zostanie uroczysta Gala poprzedzająca to wydarzenie. W jej trakcie wręczone zostaną nagrody MAX (dla pomagających innym odkrywać ojcostwo) oraz wyróżnienia topdads (dla kampanii reklamowych promujących pozytywny wizerunek taty). Galę poprowadzi Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy.

Unikalne spotkanie

IX Międzynarodowe Forum Tato.Net rozpocznie się w sobotę rano. Jak tłumaczą organizatorzy, to spotkanie unikalne w skali Europy, które gromadzi ojców chcących odkryć swoje ojcostwo na nowo, rozpalić w sobie pasję do ojcostwa świadomego czy znaleźć inspirację do tego, by po prostu stać się lepszym tatą.

„IX Forum Tato.Net wypełnią prelekcje, warsztaty i spotkania w grupach tematycznych. Przygotowaliśmy szeroki program, który koncentruje się wokół odpowiedzi na pytania o to, jak można walczyć o wolność wewnętrzną i samodyscyplinę oraz jak w takim duchu wychowywać dzieci. Poszukamy też wspólnie odpowiedzi na to, jak zachować równowagę pomiędzy wychowaniem do wolności a wychowaniem do dyscypliny. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przybycia i udziału w tym tak unikalnym wydarzeniu” – mówi współzałożyciel Fundacji Cyryla i Metodego oraz pomysłodawca Inicjatywy Tato.Net, dr Dariusz Cupiał.

Jak wskazuje dr Dariusz Cupiał, program Forum współtworzyli eksperci i praktycy z różnych krajów. Całość podzielono na kilka różnych części, które wypełnione będą m.in. szerszymi sesjami oraz spotkaniami w mniejszych grupach. Prelegentów będzie w tym roku ponad 20, a wśród nich znajdują się też osoby powszechnie znane, w tym m.in. podróżnik Marek Kamiński, aktor kabaretowy Dariusz Kamys, kompozytor Michał Lorenc i dziennikarz Jan Pospieszalski.

Marek Kamiński o wolności osobistej

Marek Kamiński jest znany jako polarnik i podróżnik. To właśnie on został pierwszym w historii zdobywcą obu biegunów w trakcie jednego roku. Jego pasją jest też jednak ojcostwo. Jest mężem i ojcem dwójki dzieci.

W sobotę Marek Kamiński opowie o walce – walce o wolność osobistą w kontekście ojcostwa. Spotkanie z nim poświęcone będzie strategii, taktyce i cenie oraz ojcostwu postrzeganemu jako „życiowy uniwersytet”.

Gość specjalny

Gościem specjalnym tegorocznego Forum będzie amerykański bloger, autor, także pastor – Joshua Becker, czyli jeden z najsłynniejszych na świecie propagatorów minimalizmu. W tym roku w Polsce wydano jego bestsellerową książkę pn. „Im mniej, tym więcej”. Jego blog (www.becomingminimalist.com) regularnie czyta ponad milion osób.

W Łochowie Joshua Becker poruszy m.in. tematy pułapek na drodze do pełnej wolności, wyboru bycia wiernym mężem i kochającym ojcem, a także skupienia się na tym, co w życiu najważniejsze.

Lista prelegentów obejmuje również przeszło 20 innych osób. Jak informują organizatorzy, program będzie szeroki. Wśród zaplanowanych tematów znajdują się m.in. „Nawyki budujące wolność. Jakimi narzędziami i technikami budować dobre nawyki?”, „Język i wychowanie. Dlaczego w wychowaniu tak ważny jest dobór słów i jak unikać błędów w tej dziedzinie”, „Wspólne odkrywanie świata. Warsztat dla dzieci w wieku szkolnym”, „Jak być spełnionym ojcem dziecka z niepełnosprawnością?” oraz „Planowanie finansów rodzinnych”.

IX Międzynarodowe Forum Tato.Net odbędzie się w sobotę (30 września br. – godz. 9:00-18:00) w Hotelu Arche Folwark w podwarszawskiej miejscowości Łochów.

———-

Inicjatywa Tato.Net została uruchomiona w 2004 r. w ramach Fundacji Cyryla i Metodego. Tato.Net to obecnie wiodący w Europie projekt inspirujący mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Główną misją Tato.Net jest pomaganie w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa wśród współczesnych mężczyzn.