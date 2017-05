Już 3 czerwca 2017 roku na Polach Lednickich, u źródeł chrzcielnych Polski, odbędzie się XXI Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 pod hasłem „Idź i kochaj”. Podczas tegorocznego Spotkania podzielimy się tym, czego nauczyliśmy się od św. Jana Pawła II i od śp. o. Jana W. Góry OP, że „przyszłość należy do tych, którzy potrafią przekazać przyszłym pokoleniom motywy życia i nadziei”.

W roku 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przypomnimy młodym, jaką rolę odegrała i odgrywa Maryja nie tylko w ich życiu, ale i w życiu naszego narodu. Przybliżymy postać biblijną Zacheusza, który podpowiada nam, że do osiągnięcia szczęścia ważna jest odwaga i podjęcie ryzyka, żeby zrobić krok w kierunku Boga i drugiego człowieka. Tegoroczne Spotkanie to też dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży. Słowami „Idź i kochaj” mówimy za papieżem Franciszkiem, by wstać z kanapy i zaryzykować.

Spotkania Młodych LEDNICA 2000 na stałe wpisały się w kalendarz największych wydarzeń w Polsce. Gromadząc co roku około 100 tys. uczestników stanowią największe Spotkanie młodych katolików na świecie.

W ciągu roku na Polach Lednickich odbywają się podobne spotkania dla dzieci, osób starszych oraz motocyklistów, które gromadzą kilkanaście tysięcy uczestników. Realizowane przez nas projekty są konkretną propozycją rozwoju osobistego i duchowego dla ich uczestników, a równocześnie szkołą życia dla wolontariuszy, uczestniczących w ich przygotowaniu.

