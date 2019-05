Wspólna droga do świętości

Nasza droga do odkrycia prawdy o ludzkiej płciowości oraz o przeznaczeniu każdego człowieka do świętości nie była prosta.

Gdy poznaliśmy się w szkole średniej, wszechobecna moda na konformizm życiowy, na współżycie przed ślubem stały się wówczas i naszym udziałem.

Choć nie rezygnowaliśmy z chodzenia do kościoła ani z wiary katolickiej, wybieraliśmy z niej jedynie to, co odpowiadało naszym oczekiwaniom. I chociaż nie zawsze czuliśmy się dobrze z przyjętą przez siebie wtedy postawą, to uważaliśmy jednak, że miłość powinna wyrażać się w bliskości.

Teraz, patrząc na to z perspektywy 10 lat, wiemy, że kierowała nami wtedy wielka niedojrzałość, egoizm i naiwność. Wyrządzaliśmy sobie w tamtym czasie krzywdę, okradając się nawzajem z czystości i nazywając to miłością.

Nawrócenie przyszło po blisko dwóch latach, kiedy to otrzymaliśmy od swojego znajomego numer specjalny „Miłujcie się!” pt. „Radość czystej miłości”.

Mimo że nie od razu przyjęliśmy wszystkie racje autorów artykułów tam zawartych, to jednak wiele z naszych niepokojów i obaw zostało w tych tekstach nazwanych po imieniu.

Rozpoczął się proces naszego powrotu do Prawdy i poddawania się leczącej wszelkie zranienia miłości Boga. Nie zniknęły co prawda nasze problemy, pożądanie ani nałogi, lecz ujrzeliśmy wtedy prawdę o sensie ludzkiej miłości. Dowiedzieliśmy się również, dlaczego warto bronić czystości serca i jak ją osiągnąć.

Po siedmiu latach znajomości zaręczyliśmy się, przeżywając okres narzeczeństwa w czystości przedmałżeńskiej. Ten czas był dla nas inwestycją w przyszłe małżeństwo.

Dziś, gdy minął już rok od naszego ślubu, wiemy, że czas wyrzeczenia się bliskości fizycznej oraz pogłębiania swej wiedzy o sensie i celach małżeństwa przygotował nas do tego, żeby pięknie iść razem przez życie.

Pragniemy włączyć się do RCSM, aby postanowienia złożone przez nas Bogu w Modlitwie zawierzenia były dla nas drogowskazami na wszystkie dni naszego życia.

Wiemy, że w życiu nie sposób uniknąć cierpienia i trudów: odczuwamy brak własnego mieszkania, mamy kłopoty ze zdrowiem. Wierzymy jednak, że ufając Bogu i kochając Go, będziemy wspólnie zmierzać do celu swego małżeństwa – do świętości.

Danusia i Piotr

