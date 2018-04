Wierni Ewangelii bracia z Tibhirine

Każdy z nich usłyszał Jego wezwanie – to „kocham”, które przyzywa odpowiedzi. Nieprostej, bo każącej zostawić swoje wyobrażenia, plany, rodzinną ziemię, zaufać Głosowi i pozwolić Mu się prowadzić w nieznane, by odtąd być Jego dłońmi, Jego obrazem dla tych, których spotkają. By powtarzać nieustannie „TAK”, w obliczu każdych okoliczności…

Wybór Boga zaprowadził ich do Algierii. To tu, w klasztorze Tibhirine położonym w masywie gór Atlas, zgodnie z regułą trapistów, prowadzeni przez Chrystusa idą razem do życia wiecznego. Żyją prosto, w rytmie modlitwy i pracy. Mocno wrośnięci w algierską codzienność, kształtowaną przez długoletnie konflikty polityczne. Pierwsi zakonnicy przybywają tu pod koniec lat 30. XX wieku. Z czasem klasztor staje się częścią tej społeczności, znakiem dialogu, ewangelicznej miłości na ziemi islamu.

Dla brata Christophe’a, który zajmował się ogrodem,

Te dwie przestrzenie przenikają się i warunkują nawzajem. By stać się Obliczem, trzeba być Słowem, a życie Bożym Słowem czyni nas Jego Miłością.

„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. (…) Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”… (Mt 25,35-38).

W tych zdaniach Jezus bardzo wyraźnie utożsamia się z każdym potrzebującym. Chce, by rozpoznawać Go w opuszczonych, chorych, bezdomnych, niepełnosprawnych, starcach i dzieciach – w każdym… Zamknąć swe serce na tego, kto przychodzi, to ryzykować utratę spotkania z Nim.

Tego przedziwnego spotkania uczył się przez lata w prowadzonej przez siebie malutkiej przychodni pod wezwaniem Matki Bożej Ubogich. Bywały dni, że przyjmował w niej dziennie nawet 150 osób – mężczyzn i kobiet z dziećmi przychodzących z okolicznych muzułmańskich wiosek, całkowicie pozbawionych jakiejkolwiek pomocy medycznej.

Przychodzili wszyscy i wszyscy byli przyjmowani. Nawet wtedy, gdy brat Luc ledwo wiązał koniec z końcem, gdyż brakowało przesłanych z Francji od rodziny i znajomych lekarstw, które zawsze rozdzielał tak precyzyjnie i oszczędnie, by wystarczyło dla każdego pacjenta.

Do przychodni przychodzili nie tylko chorzy, ale także ci, którzy się zmagali z trudnymi sytuacjami życiowymi, z bezrobociem i ubóstwem. Bracia nikogo nie odsyłają. Dzielą się odzieżą i produktami spożywczymi z wszystkimi potrzebującymi. Klasztor nie pozostawał zamknięty przed tymi, którzy poszukiwali rady, modlitwy, wysłuchania i różnorodnego wsparcia. Każdy mógł przyjechać i odpocząć w Tibhirine. Niejednokrotnie zdarzały się takie sytuacje jak te:

Pewnego dnia Mohammed, zaprzyjaźniony mieszkaniec wioski odpowiedzialny za pomoc mnichom w ogrodzie, wracając z targu, przyniósł utarg bratu Amédée, który był furtianem i zajmował się księgowością. Akurat w tym czasie przyszła pewna kobieta, która miała poważny kłopot, i poprosiła o pomoc. Pieniądze przeszły z rąk Mohammeda w ręce Amédée i z rąk brata do rąk strapionej kobiety. Bracia oddawali wszystko, co mogli dać…

Brat Christian któregoś dnia po odśpiewaniu komplety, choć było już bardzo późno, chciał jeszcze chwilę trwać w cichej adoracji. Po pewnym czasie usłyszał czyjąś cichą modlitwę. Wspomina:

„Jesteśmy wezwani do tego, by użyczyć Bogu naszej dobroci, naszej przyjaźni, wszystkich rzeczy, które docierają do ludzkiego serca” – zapisał któregoś dnia brat Luc.

Całkowita bezinteresowność, z jaką ta miłość była wyrażana, łamała bariery i rodziła szczerą wzajemność miejscowej ludności.

Oddawanie siebie innym – zwłaszcza swojego czasu, umiejętności, zainteresowania, życzliwości, troski – w konkretnych, prostych życiowych sytuacjach było według brata Luca oddaniem się Chrystusowi – realizacją ewangelicznych słów o traceniu życia z Jego powodu. To „tracenie siebie” jest przez Jezusa nierozerwalnie związane z obietnicą odnalezienia życia:

Chęć zachowania go dla siebie stawia nas w sprzeczności z celem naszego stworzenia. Nie chodzi o to, by wierzyć, że ten ktoś nam odpowie tym samym, że uzyskamy rekompensatę – to by oznaczało chęć zachowania swojego życia. Jeśli inny nie odpowiada, to nie ma znaczenia – w samym bowiem akcie dawania znajdujemy życie”.

Oczywiście, taka miłość, prawdziwa, wiąże się z koniecznością przyjęcia cierpienia, ale – jak pisał brat Luc –

Reguła św. Benedykta, którą żyją bracia, mówi:

Przychodnia stała się znakiem miłosierdzia. Brat Luc – w opinii innych –

„Jego obecność dawała Jezusowi okazję, by przyjąć tych prostych i ufnych ludzi i opiekować się nimi, jak niegdyś w Palestynie, a ludziom szczerej wiary pozwalała spotkać Jezusa i powierzyć się Mu, nie znając Go osobiście” – opowiadał brat Jean-Pierre.

Luc, pomimo tego, że sam cierpi na astmę i skończył już osiemdziesiątkę, choć czasem narzeka, nie ustaje:

Początek roku 1992 przynosi stan wyjątkowy – wojnę domową w Algierii. Rok później Zbrojna Grupa Islamska w swym ultimatum daje cudzoziemcom miesiąc na opuszczenie kraju. Przed braćmi rysuje się perspektywa wyjazdu. Zagrożenie jest bardzo realne. Przychodzą kolejne doniesienia o popełnionych mordach. Samochody pułapki, strzelaniny, bomby w autobusach… 200 tysięcy ofiar w czasie tych czarnych lat…

W Boże Narodzenie 1993 roku członkowie GIA wkraczają do klasztoru. Rozmowa z nimi nie jest łatwa… Stawiają ultimatum: żądają pieniędzy, lekarstw i opieki brata Luca. Czy bracia są w stanie zachować neutralność? Lekarstw – nie mają. Ulec żądaniu pieniędzy to zaprzeczyć sobie.

Odrzucić żądania – to narażać życie lub przyjąć ryzyko konieczności wyjazdu, być może już na zawsze. Lecz dokąd pójść, by kontynuować dzieło Tibhirine? Opuścić okoliczną ludność, dla której są jedynym wsparciem? W jaki sposób pozostać znakiem wierności?…

Bardzo często zbierają się razem; każdy z braci wyraża swoje stanowisko. Wsłuchują się w głos Ducha Świętego mówiącego we wspólnocie. Głosem Jezusa stają się dla nich także słowa tych, którzy żyją blisko klasztoru.

Ktoś inny mówi do Christiana:

A młoda dziewczyna stawia pytanie:

A Luc deklaruje:

Docierają doniesienia o kolejnych morderstwach… Chorwaccy sąsiedzi pracujący na budowie, Ben Youcef Zoubir – ich młodziutki sąsiad – rozjechany przez wojskową ciężarówkę… Sprzeciw miesza się z bezsilnością, z pragnieniem interwencji, by powstrzymać tę codzienną masakrę. Odkrywają, że mogą to czynić przez prawdziwsze zaangażowanie i pełniejszą modlitwę.

„Jezu, ulecz mnie z tej przemocy, która kuli się we mnie: jak zwierzę. Uczłowiecz mnie zgodnie z Twymi błogosławieństwami” – zapisuje swą osobistą modlitwę Christophe. Brat Luc podczas modlitwy wiernych modli się o łaskę umierania bez nienawiści. Z serc braci wyrywa się prośba:

Pozwalają się prowadzić Bożemu słowu.

„Dziś przemawiasz do mnie z Ewangelii: »Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Aby być synami waszego Ojca niebieskiego«” – pisze Christian.

Powraca pytanie Jezusa:

„Jeśli miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią.

Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone” (Łk 6,27.32.37).

„Kochać Boga w prawdzie oznacza zgodzić się na miłość bez zastrzeżeń” – odkrywa brat Luc.