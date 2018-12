Uzdrowienie z syndromu postaborcyjnego

Dla Pana Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. Jego miłosierdzie jest nieskończone. Jezus przebacza wszystkie grzechy i leczy największe, najboleśniejsze rany. Trzeba tylko poddać się Jego kuracji uzdrowienia w sakramentach pokuty i Eucharystii oraz w codziennej, wytrwałej modlitwie.

Recepta, którą daje Pan Jezus, jest prosta:

Każda kobieta, która dokonała aborcji, potrzebuje całościowego uzdrowienia, zarówno w sferze duchowej, jak i psychofizycznej. Koniecznym tego warunkiem jest całkowite przylgnięcie do Jezusa i pojednanie się z zabitym dzieckiem w sakramencie pokuty i Eucharystii.

Aby rozpocząć Jezusową kurację uzdrowienia z syndromu postaborcyjnego, potrzebna jest najpierw skrucha, stanięcie przed Bogiem w prawdzie oraz szczery żal za grzechy w sakramencie pokuty. Następnie zaleca się następujące kroki:

Jeżeli to wszystko zostanie włączone w Eucharystię odprawianą w intencji rodziców i dziecka, wówczas z całą pewnością Chrystus będzie dokonywał całkowitego uzdrowienia wszystkich, którzy cierpią z powodu syndromu postaborcyjnego.

Doktor Kenneth McAll w swojej książce Healing the Family Tree pisze o ponad 600 udokumentowanych przez niego przypadkach cudownych uzdrowień podczas Eucharystii odprawianych w intencji dzieci, które zostały zabite przez aborcje, urodziły się martwe, zostały poronione lub odrzucone przez matkę po urodzeniu.

Doktor McAll stwierdza, że zawsze, kiedy odprawiano Msze św. w intencji tych dzieci, efekty były zadziwiające. Uzdrawiająca moc Eucharystii dosięgała nie tylko bezpośrednio uczestniczących w niej, ale również osoby współwinne śmierci dziecka, które przebywały w szpitalach psychiatrycznych – bywało, że odległych nawet o setki kilometrów.

W czasie tych Eucharystii Jezus Chrystus uzdrawiał z najcięższych, nieraz beznadziejnych, przypadków chorób psychicznych i nerwowych.

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

„Szczególną uwagę pragnę poświęcić wam, kobiety, które dopuściłyście się przerwania ciąży.

Kościół wie, jak wiele czynników mogło wpłynąć na waszą decyzję, i nie wątpi, że w wielu wypadkach była to decyzja bolesna, może nawet dramatyczna.

Zapewne rana w waszych sercach jeszcze się nie zabliźniła. W istocie bowiem to, co się stało, było i jest głęboko niegodziwe.

Nie ulegajcie jednak zniechęceniu i nie traćcie nadziei. Starajcie się raczej zrozumieć to doświadczenie i zinterpretować je w prawdzie. Z pokorą i ufnością otwórzcie się – jeśli tego jeszcze nie uczyniłyście – na pokutę: Ojciec wszelkiego miłosierdzia czeka na was, by ofiarować wam swoje przebaczenie i pokój w sakramencie pojednania.

Odkryjecie, że nic jeszcze nie jest stracone, i będziecie mogły poprosić o przebaczenie także swoje dziecko: ono teraz żyje w Bogu.

Wsparte radą i pomocą życzliwych wam i kompetentnych osób, będziecie mogły uczynić swoje bolesne świadectwo jednym z najbardziej wymownych argumentów w obronie prawa do życia.

Poprzez wasze oddanie sprawie życia, uwieńczone być może narodzinami nowych istot ludzkich i poświadczone przyjęciem i troską o tych, którzy najbardziej potrzebują waszej bliskości, ukształtujcie nowy sposób patrzenia na życie człowieka”.