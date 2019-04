Urszulańskie Dni Młodych 2019

Tegoroczne spotkanie pragniemy przeżywać pod hasłem: „CELna MIŁOŚĆ”.

Termin: 24-26 maja 2019

Miejsce: Zespół Szkół Urszulańskich, Al. Niepodległości 43, Poznań

Prowadzący: ks. Rafał Sorkowicz TChr

Będzie to czas poznawania Boga, który jest Miłością, i który pragnie, by każdy z nas doświadczył, że jest przez Niego umiłowany. To będzie również czas odkrywania powołania do życia pełnią Miłości.

Duszpasterzem spotkania będzie ks. Rafał Sorkowicz – Chrystusowiec. Swoim doświadczeniem życia na co dzień Bożą Miłością podzielą się Iga i Konrad Grzybowscy z rodziną. Będą z nami również inni goście, którzy podczas panelu dopełnią świadectwo realizacji powołania do miłości w rożnych stanach życia: małżeństwo, kapłan, siostra zakonna, świeccy misjonarze ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia.

Scholę poprowadzą siostry urszulanki z zaprzyjaźnionymi muzykami.

Nie może Cię tam zabraknąć! 🙂