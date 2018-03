Sacroexpo 2018 w Kielcach

Zapraszamy na Targi Kielce, gdzie od 11 do 13 czerwca 2018 r. odbywać się będzie Sacroexpo, podczas którego swoje stoisko będzie miało również czasopismo „Miłujcie się!” i nasze wydawnictwo Agape z wieloma wartościowymi książkami!

SACROEXPO 2018 – XIX Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów odbędzie się od 11 do 13 czerwca 2018 roku.

Od lat ta wystawa przyciąga do kieleckich targowych hal blisko 5000 zwiedzających, dając możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wyposażenia kościołów, nowymi technikami w budownictwie sakralnym oraz w dziedzinie konserwatorskiej.

W ubiegłych latach swoją ofertę prezentowało ok. 300 wystawców z 13 krajów z całego świata. Bogactwo wystawianych w czasie targów SACROEXPO eksponatów nawiązuje do tradycji, ale sięga również do nowoczesnej sztuki sakralnej.