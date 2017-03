SacroExpo 2017

XVIII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO

SACROEXPO – dla sztuki i dla biznesu

Tradycja i nowoczesność sacrum prezentowane w Targach Kielce XVIII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO odbędzie się od 12 do 14 czerwca 2017 roku. Od lat ta wystawa przyciąga do kieleckich targowych hal 4500 zwiedzających, dając możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wyposażenia kościołów, nowymi technikami w budownictwie sakralnym oraz w dziedzinie konserwatorskiej. Bogactwo wystawianych tutaj eksponatów nawiązujące również do tradycji, sięga do nowoczesnej sztuki sakralnej. W ubiegłym roku swoją ofertę prezentowało 280 wystawców z 11 krajów z całego świata.

SACROEXPO to miejsce wymiany doświadczeń w kształtowaniu wnętrz sakralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaspokojenia potrzeb ludzkich, odwiedzane przez księży, architektów, historyków sztuki, producentów wyposażenia świątyń, rady parafialnych, gospodarzy obiektów sakralnych oraz handlowców.

Tradycyjnie, w czasie uroczystej gali wręczenia medalów i wyróżnień Targów Kielce, 12 czerwca odbędzie się również uroczystość Per Artem ad Deum. W tym roku kapituła Papieskiej Rady ds. Kultury postanowiła nagrodzić Medalami zamieszkującą na stałe w Salzburgu w Austrii Claudia Henzler, fotograficzką i reporterką Claudię Henzler, ks. prof. Michała Kazimierza Hellera, prezbitera katolickiego, teologa i profesora nauk teologicznych oraz ks. Tomasa Halika, czeskiego duchownego katolickiego, filozofa, psychologa i teologa.

Nasi wystawcy o targach:

Piotr Olszewski, Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego

– Tegoroczne targi były dla nas naprawdę dobre. W ciągu trzech dni targowych stoisko odwiedziło wielu zwiedzających, a nasze produkty cieszyły się dużym zainteresowaniem. W czasie Sacroexpo 2016 otrzymaliśmy kilka nowych zleceń na dzwony, więc jesteśmy zadowoleni również z biznesowego aspektu wystawy.

Anna Konarska, Christ Spółka z o.o.

– To była kolejna edycja Sacroexpo, którą możemy zaliczyć do udanych. Uczestniczyliśmy w tych targach po to, by spotkać się z naszymi klientami, a oni bardzo chętnie odwiedzali nasze stoisko. Sacroexpo to wydarzenie podczas którego mają oni możliwość degustacji nowych produktów, co jest ważne zarówno dla nas jak i naszych odbiorców. To dobre miejsce by zaprezentować swoje produkty obecnym i przyszłym klientom.

Jan Michniok, Stolarstwo Jan Michniok

– W targach Sacroexpo uczestniczyliśmy drugi raz i bardzo pozytywnie je oceniamy. Podczas tegorocznej wystawy gościliśmy na swoim stoisku bardzo dużą liczbę zwiedzających. Choć efekty targów będziemy mogli ocenić w przyszłości, już teraz możemy je dobrze ocenić. Targi Sacroexpo to dobre miejsce na pokazanie naszych ręcznie wykonywanych prac.

Więcej na stronie: sacroexpo.pl