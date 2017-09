7 października 2017 r. (święto Matki Bożej Różańcowej), podczas wydarzenia Różaniec Do Granic, cała Polska zostanie otoczona modlitwą różańcową.

Udział w wydarzeniu potwierdziły wszystkie 22 diecezje położone przy granicach i przekazały potrzebne informacje. Oznacza to, że będzie zachowana ciągłość łańcucha modlitwy wzdłuż całej granicy naszego kraju.

Tego dnia, o godzinie 10:30 pielgrzymi spotkają się w 319 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż całej granicy Polski. To z nich uczestnicy „Różańca Do Granic”, po Mszy Świętej udadzą się do „stref modlitwy”, gdzie o godzinie 14:00 rozpocznie się różaniec.

Drukowanych jest 30 tysięcy plakatów i 2 miliony ulotek, które będą rozsyłane do parafii w całej Polsce. Planowane są też kolejne dodruk, produkowane są spoty radiowe.

Działa strona internetowa wydarzenia – www.rozaniecdogranic.pl, a na niej interaktywna mapa z zaznaczonymi kościołami.

Różaniec Do Granic to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, na niespotykaną skalę. Jest to również potężna inicjatywa duchowa.

– Spodobało się Stwórcy przez modlitwę różańcową na przestrzeni wieków zmienić losy ludzi, a w szczególnych momentach historycznych nawet całych narodów. To Bóg nadał tej modlitwie taką siłę

– mówi Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dios Basta, która jest głównym organizatorem Różańca Do Granic.

– Jako naród polski żyjemy w konkretnym czasie i przestrzeni, którą Pan Bóg nam daje, abyśmy ją zagospodarowali zgodnie z Jego wolą. Dlatego idziemy na granicę tego danego nam świata, aby objąć modlitwą jego całość. Z drugiej strony niesiemy dar modlitwy do świata, który znajduje się poza granicami naszego państwa. Modlimy się więc o nawrócenie Polaków oraz wszystkich innych narodów

– podkreśla Dokowicz.

Modlitwa różańcowa na granicach jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej o codzienne odmawianie Różańca, którą wyraziła 140 lat temu w polskim Gietrzwałdzie i 40 lat później w portugalskiej Fatimie. W obydwu przypadkach, jako ratunek dla świata Maryja wskazała pokutę i modlitwę różańcową. W dzisiejszym świecie, targanym tak wieloma niepokojami, przepełnionym przemocą, grzechami, Maryja, Matka Jezusa jest światłem, które może rozproszyć każdą ciemność.

– W tej modlitwie chcemy dziękować dobremu Bogu za nieustanną obecność Matki Bożej w naszym życiu, pragniemy też modlić się za wszystkie rodziny, o pokój na świecie i (szczególnie) o powrót ludzi do Boga. Modlitwa wokół Polski to nie budowanie murów, nie chcemy oddzielać się od reszty świata, wręcz przeciwnie chcemy wyjść do świata, coś z siebie dać, coś co mamy najlepszego, naszą wiarę – zaznacza Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta i dodaje – Poza tymi wszystkimi ważnymi i poważnymi intencjami, będzie to także wyjątkowe i głębokie przeżycie dla wszystkich uczestników. Do zobaczenia już za miesiąc, gdzieś na granicy.

Szczegóły i zapisy: www.rozaniecdogranic.pl