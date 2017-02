Rocznica męczeńskiej śmierci 21 Koptów

Dnia 15 lutego 2017 roku minie druga rocznica dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce na libijskiej plaży w okolicach Trypolisu. Tego dnia dwudziestu jeden obywateli egipskich, chrześcijan z Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego, zostało w bestialski sposób zamordowanych przez terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego. Ich męczeńska śmierć i świadectwo wiary, jakie po sobie pozostawili, trwale zapisało się w pamięci współczesnych.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie pragnie upamiętnić ich śmierć, a jednocześnie przybliżyć aktualną sytuację Kościoła koptyjskiego w Egipcie i diasporze. Centrum obchodów będzie Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego KEP, która będzie sprawowana w sanktuarium św. Józefa w Poznaniu na ul. Działowej 25 w środę 15 lutego o godz. 18:00. Gośćmi specjalnymi uroczystości będą członkowie wspólnoty koptyjskiej w Polsce z ich duszpasterzem o. Girgisem El Moharaky oraz Biskupem Generalnym Ortodoksyjnego Kościoła Koptyjskiego w Niemczech – JE Anbą Damianem.

Pragniemy zaprosić wszystkich do współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia. To, czego najbardziej potrzebują dziś chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, to naszej modlitwy i pamięci prowadzącej do działań na ich rzecz. Pamiętajmy, że „błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5,6) oraz „błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9).