Rekolekcje dla małżeństw – wspólnota Emmanuel

„Miłość to przedsionek nieba, a kryzys to etap rozwoju”. Czy to możliwe?

Profesjonalnie i z taktem, a jednocześnie z energią, która pobudza do stawania się lepszym dla siebie nawzajem – tak prowadzimy nasze rekolekcje.

Bez względu na staż małżeński, stan obecnego zakochania lub kryzysu. Każdy powód do uczestnictwa jest dobry! Pamiętaj, miłość jest na wyciągnięcie ręki! Zapraszamy na rekolekcje k.Tarnowa.

Terminy: 18-19.02.2017; 18-19.03.2017; 22-23.04.2017

Do zobaczenia!

Katolicka Wspólnota Emmanuel powstała we Francji, jako jedna ze wspólnot Odnowy Charyzmatycznej. Od ponad 30 lat wspólnota prowadzi rekolekcje dla małżeństw na całym świecie.

Szczegóły na stronie: www.mip.emmanuel.info.pl