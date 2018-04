Powiedziałem: dość!

Jestem prostym robotnikiem, przez wiele lat pracowałem na budowie. Nasza brygada wyróżniała się tym, że u nas piło się najwięcej alkoholu. Pili wszyscy: robotnicy i kierownicy. Dochodziło do tego, że prace stały w miejscu, a my codziennie wracaliśmy do domów pijani.

Nietrudno się domyślić, jakie tego skutki były dla naszych rodzin. Kiedy dwóch moich kolegów opuściły żony z dziećmi, przeżyłem nagły wstrząs. Zacząłem zadawać sobie pytanie:

„Jak długo jeszcze będziesz brnął w ten ślepy zaułek? Dlaczego narażasz własną żonę i dzieci? Przecież to wszystko nie podoba się Bogu. Opamiętaj się!”

Poszedłem do spowiedzi. Kapłan poświęcił mi wiele czasu. Pojednał mnie z Panem Bogiem, ale także dał skierowanie do specjalistycznej placówki leczącej alkoholików. Mieściła się ona w dawnej salce katechetycznej przy jednej z parafii w moim mieście.

Spotkałem tam ludzi z podobnymi problemami, nawet dzieci i młodzież. Wielką pomoc okazali nam specjaliści. Postanowiłem przestać pić. Oczywiście koledzy pamiętali o mnie. Wiele razy usiłowali mnie namówić, niestety, parę razy im się to udało.

Ostatni karnawał był pierwszym moim zwycięskim karnawałem od czasu, gdy zbliżyłem się do Boga i podjąłem leczenie. Powiedziałem sobie: dość! I dotrzymałem słowa. Wiem, że jestem słabym człowiekiem i nic sam nie mógłbym uczynić.

Ale chciałem powiedzieć właśnie czytelnikom „Miłujcie się!”, które znam od 5 lat, że od wspomnianej spowiedzi sprawę mego nawrócenia i powrotu do normalnego życia powierzyłem Matce Najświętszej. To ona dopomogła mi przezwyciężyć samego siebie. Chciałem Jej, za pośrednictwem Redakcji, za to podziękować.

Mirosław

