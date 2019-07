Wspólna modlitwa w sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na górze Świętego Krzyża u ojców oblatów w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, to wielkie wezwanie do przyjęcia Zbawienia, którego Jezus dokonał umierając na Krzyżu, wezwanie do wyznania wiary i nawrócenia.

„Polska pod Krzyżem” to kolejne duchowe wydarzenie organizowanie przez ekipę z Fundacji Solo Dios Basta. W październiku 2016 r. odbyła się „Wielka Pokuta”, czyli wielkie nabożeństwo Polaków na Jasnej Górze, podczas którego – jak mówią przedstawiciele fundacji – „uznaliśmy przed Bogiem, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi, i że potrzebujemy Jego pomocy”.

To wtedy na Jasnej Górze narodził się pomysł zorganizowania „Różańca do Granic”, żeby oddać Polskę i wszystkich Polaków opiece Matki Bożej, który doszedł do skutku w październiku 2017 r. A ponieważ Maryja prowadzi pod Krzyż, stąd kolejne zaproszenie – tym razem do wspólnej modlitwy w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego.

Termin: 14 września 2019 r., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Miejsce: Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Święty Krzyż 1, 26-006 Nowa Słupia (woj. świętokrzyskie).

„Powstaje program, który ma przypominać o korzeniach wiary, ale w sposób bardzo nowoczesny. Modlitwa, spowiedź, Msza Św., konferencje, świadectwa, wszystko w oprawie pełnej światła, dźwięku i obrazu. Przygotowujemy scenariusz, który, jestem przekonany, będzie dla uczestników wielkim przeżyciem” – tłumaczy Maciej Bodasiński.

Organizatorzy szykują się na przyjęcie 14 września, na górze Świętego Krzyża ponad 100 tys. osób. Szczegółowe informacje, wciąż aktualizowane, można znaleźć na stronie internetowej polskapodkrzyzem.pl.