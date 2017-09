Po co płyta „Serce z ciała”? Czuliśmy pragnienie, by w pigułce ogłosić KERYGMAT.

Co to takiego?

Kerygmat to Dobra Nowina, wspaniała wiadomość dla nas i dla Ciebie, wiadomość o Jezusie. On przekazywał tę wiadomość i sam nią był.. mówił o nieskończonej MIŁOŚCI BOGA, o trudnej prawdzie, że każdy JEST GRZESZNIKIEM. Ale dał też nadzieje, bo ZBAWIŁ nas i wyzwolił spod władzy śmierci wiecznej i Szatana. Jeśli tylko UWIERZYMY w Niego i NAWRÓCIMY SIĘ, zstąpi na nas DUCH ŚWIĘTY i przemieni nasze serce kamienne i da nam serce z ciała. Będziemy zdolni stawać się doskonali jak nasz Ojciec w niebie. A najlepiej doskonali się we WSPÓLNOCIE ludzi, którzy żyją i dzielą się DOBRĄ NOWINĄ O ZBAWIENIU 🙂

Nasza płyta przedstawia kolejno wszystkie te tematy w autorskich piosenkach i tekstach mówionych przez księdza Jana. Narracji towarzyszy nieprzypadkowa muzyka ilustracyjna. Ma ona na celu pogłębić odbiór duchowy i zobrazować treść.

Na płycie znajdują się też piosenki wielbiące Boga, każda z nich ma trochę inny charakter muzyczny. Nasz zespół to mix stylów muzycznych i przez to w piosenkach można usłyszeć starsze brzmienia, rytmy taneczne, a nawet zalążki techno 😉

To co chcieliśmy przekazać w muzyce i tekstach na krążku „Serce z ciała”, dopełniamy jeszcze okładką. Aneta własnoręcznie malowała serce, które widzimy na froncie okładki, oraz obrazki, które znajdują się wewnątrz.

Co to za obrazki?

To kolejne zaproszenie od nas dla Ciebie, abyś przeszedł drogą KERYGMATU. Pod każdym obrazkiem, tak jak w kalendarzu adwentowym są czekoladki, tak u nas są sigla z Pisma Świętego odnoszące się do każdego punktu. Kulminacją jest osobiste zaproszenie od Jezusa do oddania mu swojego życia.. to czyni płytę bardzo osobistą.

Nie ma książeczki z akordami i tekstami piosenek?

Nie ma, ale spokojnie 🙂 Na naszej stronie www.matula.com.pl w niedługim czasie pojawią się filmiki instruktażowe jak zagrać na gitarze każdą piosenkę z płyty!