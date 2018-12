Pielgrzymka RCS i czytelników MS! do Włoch

PROGRAM PIELGRZYMKI DO WŁOCH w terminie 27.04 – 05.05. 2019r.

DZIEŃ I

26/27 kwietnia o godz. 0:00 Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki. Przejazd do Wiednia. Krótkie zwiedzanie wiedeńskiego Ringu (Opera, Gmachy Muzeum Historii Naturalnej i Historii Sztuki, Parlament, Nowy Ratusz, Hofburg, Katedra Św. Szczepana). Obiadokolacja i nocleg przy granicy włosko-austriackiej.

DZIEŃ II

Śniadanie. Przyjazd do Wenecji – zwiedzanie miasta: Plac i Bazylika Św. Marka, Msza Św. Pałac Dożów, Most Westchnień, spacer do mostu Rialto. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ III

Śniadanie. Przejazd do Loreto. Nawiedzenie Bazyliki MB. Msza Św. w Sanktuarium Świętego Oblicza w Manopello. Przejazd do San Giovani Rotondo. Nawiedzenie miejsc związanych z życiem i działalnością św. Ojca Pio, modlitwa przy Jego grobie. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ IV

Śniadanie. Przejazd na górę Gargano do Monte Sant Angelo. Nawiedzenie jednego z najważniejszych w Kościele katolickim sanktuariów św. Michała Archanioła. Przejazd na Monte Cassino. Nawiedzenie klasztoru Benedyktynów oraz Msza Św. na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ V

Śniadanie. Katakumby św. Kaliksta, Msza Św. Bazylika św. Pawła za Murami. Bazylika św. Jana na Lateranie. Spacer wśród najcenniejszych zabytków Rzymu (Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Ołtarz Ojczyzny). Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VI

Śniadanie w formie suchego prowiantu. Wcześnie rano wyjazd do Rzymu. Msza Św, przy grobie św. Jana Pawła II, nawiedzenie Bazyliki św. Piotra, modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II. Czas wolny na Watykanie. Spacer do Zamku Anioła, czas na kawę i lody na Placu Navona, Pantheon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VII

Śniadanie. Przejazd do Cascii – nawiedzenie Sanktuarium św. Rity, Msza Św. Przejazd do Asyżu. Nawiedzenie klasztoru o.o Franciszkanów, Bazyliki św. Klary, Bazyliki Santa Maria deli Angeli. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ VIII

Śniadanie. Zwiedzanie Padwy: Plac Prato della Valle, Kościół św. Justyny, Piazza delle Erbe, Msza Św. w Bazylice św. Antoniego. Przejazd do Austrii na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ IX

Śniadanie. Powrót do Poznania. Po drodze w Welehradzie Msza Św. w Sanktuarium Patronów Europy św. Cyryla i Metodego. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach nocnych.

Program jest ramowy – kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena pielgrzymki: 1100 zł + 370 euro

W cenie: przejazd komfortowym autokarem (wysoki pokład, klimatyzacja, barek, video, toaleta), noclegi w hotelach 3*, wyżywienie wypisane w programie, opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL do wysokości 10.000 EUR.

W cenę nie są wliczone: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalni przewodnicy oraz bilety komunikacji miejskiej, na które należy przeznaczyć dodatkowo 80 euro, napoje do obiadokolacji, dodatkowe ubezpieczenia.

ZAPISY: grzegorz.krawiec(@)milujciesie.org.pl

Podajemy dane: imię, nazwisko, dokładny adres, mail, telefon, pesel każdej zapisywanej osoby.

Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jest wpłacenie zaliczki 500 zł. od osoby na konto podane w mailu zwrotnym.