Nasza planeta Ziemia

Warto się przyjrzeć naszej planecie, aby w kontemplacji jej piękna odnaleźć podziw względem Stwórcy oraz… pokorę. Naszym przewodnikiem w poznawaniu bogactwa Ziemi jest Austin Sailsbury, autor albumu Wszechświat – wielkość, wspaniałość, piękno Boskiego stworzenia.

Ziemia – widziana z Kosmosu – jest najjaśniejszą i najpiękniejszą z ośmiu planet Układu Słonecznego krążących dookoła Słońca. Dobrze to ujął astronauta Neil Armstrong wkrótce po lądowaniu misji Apollo 11 na Księżycu w 1969 roku:

„Nagle dotarło do mnie, że to małe ziarnko grochu, ładne i niebieskie, to Ziemia. Zamknąłem jedno oko i zasłoniłem kciukiem planetę Ziemię. Nie wydawała się czymś wielkim; wręcz przeciwnie – wydawała się bardzo, bardzo mała”.