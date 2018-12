Miłujcie się! nr 5-2018

W nim znaleźć można wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Prawda o Bożym Narodzeniu – historyczny fakt wcielenia Chrystusa, który ma zasadniczy wpływ na życie każdego z nas

Carlo Acutis — piętnastolatek z Włoch, który odkrył, jak wielkim skarbem jest codzienna Eucharystia. Dziś jest kandydatem na ołtarze.

Wartość jednej obrączki – poruszające świadectwo żony, którą mąż zostawił wraz z trójką dzieci i odszedł do innej kobiety.

Wolność od pornografii – w artykule przedstawiono mechanizm uzależnienia od pornografii, a także drogę uwolnienia od niej.

Powierz Bogu wybór małżonka – świadectwo Aldony i Łukasza o tym, że życie w jedności z Bogiem jest ciekawsze i piękniejsze niż życie bez relacji z Nim.

„MIŁUJCIE SIĘ!” 5-2018, A W NIM:

Autostrada do nieba – artykuł o słudze Bożym Carlo Acutisie, piętnastoletnim włoskim chłopcu, który nie zmarnował ani chwili na to, co się nie podoba Bogu. Wiedział, jakim skarbem jest Eucharystia i każdego dnia w niej uczestniczył. W internecie zrobił stronę o cudach eucharystycznych, by ludzie uwierzyli w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Pornografia działa na mózg jak twardy narkotyk. I tak samo może uzależnić. Jakie są mechanizmy takiego nałogu? Jakie są jego skutki dla poszczególnych osób i całych społeczeństw? Jak wyjść ze zniewolenia od pornografii? Te informacje można znaleźć w artykule „Wolność od pornografii”.

Powierz Bogu wybór małżonka Aldona i Łukasz przekonali się, że dopiero gdy oparli swoje życie na Bogu, wszystko zaczęło się układać. Bóg naprawdę ma piękny plan dla każdego człowieka. Trzeba tylko zadbać o relację z Nim i zaufać Jego woli.