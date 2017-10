Miłujcie się! nr 4-2017

Najnowszy numer „Miłujcie się!”

Co mają wspólnego objawienia w Fatimie z Cudem na Wisłą?

Jaka jest prorocza wizja trzeciej tajemnicy fatimskiej?

Skąd się bierze eskalacja islamskich ataków terrorystycznych na całym świecie?

Artykuł przedstawiający historię drogi pielgrzymkowej śladami sanktuariów św. Michała w Europie.

Świadectwo o tym, dlaczego nie warto mieszkać razem przed ślubem.

Artykuł pana Jacka Pulikowskiego o tym, jak na co dzień żyć w czystości.

Jest rzeczą zadziwiającą, że od momentu zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Piusa XII następuje cała seria klęsk hitlerowskiej armii na wszystkich frontach toczącej się wojny. Największe przegrane przez Niemców bitwy miały miejsce w liturgiczne święta Matki Bożej. Także w Bitwie Warszawskiego w 1920 r. zwanej Cudem na Wisłą Matka Boża miała niezwykłą rolę.

Sąsiad Małgorzaty był narkomanem. Wyglądał jak wrak człowieka, jego żona z dziećmi odeszła do innego, nie miał pieniędzy na rachunki. Małgorzata modliła się: „Panie Jezu, zanurzam go w Twojej Krwi, uwolnij go od jego nałogów i zniewoleń, oczyszczaj go, uzdrawiaj i uświęcaj zgodnie ze swoją wolą. Nawróć go do Boga. Okaż dziś moc swojej Krwi”… i zaczęły dziać się cuda.

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz pisała: „Dobry chrześcijanin ma nie tylko obowiązek cierpieć, […] ale ma także równorzędny obowiązek przykładnie się radować”. Jej pełnej entuzjazmu postawy wiary, służby Bogu i bliźniemu nie złamała nawet wojna, nieludzkie doświadczenia obozu Ravensbrück, tortury podczas przesłuchań. Do końca była wzorem dla innych.