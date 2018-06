Miłujcie się! nr 3-2018

W nim znaleźć można wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Przeżyłem śmierć, widziałem niebo! – Ojciec Nazaruk przekazuje, co zobaczył podczas śmierci klinicznej.

Kolejny dowód Bożej obecności w Eucharystii – cud eucharystyczny w Tixtli w Meksyku.

Jak Żyd może uwierzyć, że Jezus jest Mesjaszem? – świadectwo Stanisława z Hajfy.

Skąd tyle zdrad małżeńskich? – analiza na podstawie wieloletniego doświadczenia z poradni dla małżeństw.

Wybraliśmy czystość i nie żałujemy! – świadectwo młodego małżeństwa z Ruchu Czystych Serc.

Przeżyłem śmierć, widziałem niebo! – Ojciec Nazaruk przeżył śmierć kliniczną. Przeszedł sąd szczegółowy, zobaczył jak straszna jest rzeczywistość grzechu, ujrzał przedsionek nieba, czyśćca i piekła. Widział także bestię – szatana pałającego nienawiścią do ludzi, a szczególnie do kapłanów, ale będącego niczym wobec potęgi Bożej. Ojciec Nazaruk powrócił do życia, by dawać świadectwo i wzywać do nawrócenia.

Skąd tyle zdrad małżeńskich? Rzeczowa analiza problemu umożliwiająca poznanie trudnej, ale nieraz pomijanej prawdy, stanowiąca mądrą przestrogę na przyszłość. Wśród przyczyn zdrad małżeńskich wymienione są: przedwczesna inicjacja seksualna, lekceważenie wierności, wpływ kultury masowej.

Wybraliśmy czystość i nie żałujemy! Iwona i Alan poznali się na rekolekcjach Ruchu Czystych Serc. Ich koleżeńska znajomość powoli się zmieniała. W miarę jak Bóg oczyszczał z grzechu nieczystości duszę Alana, jego serce otwierało się na relację czystej miłości.