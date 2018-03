Miłujcie się! nr 2-2018

W nim znaleźć można wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Niezwykła historia nawrócenia ultraortodoksyjnego rabina. Po latach wewnętrznej walki wstąpił do Kościoła katolickiego

Ojciec Dolindo Ruotolo, który przekazał modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij!” – jego życie to cierpienie, pokora i wielkie duchowe owoce

Siostra Hatune – „druga Matka Teresa” pomaga potrzebującym ryzykując nieraz własne życie

Jaka jest naukowa prawda o homoseksualizmie?

Antykoncepcja – wielki biznes zbudowany na bałaganie seksualnym

Jean-Marie Setbon, ultraortodoksyjny rabin przyjął chrzest i wstąpił do Kościoła katolickiego. Jeszcze będąc dzieckiem w niezrozumiały sposób ukochał krzyż, który wzbudza wstręt w jego narodzie. To była tajemnica jego dzieciństwa. Jako dorosły długo walczył z uprzedzeniami, ale w końcu miłość do Chrystusa zwyciężyła.

Przepiękna modlitwa „Jezu, Ty się tym zajmij” podyktowana przez Pana Jezusa jest coraz bardziej znana. Warto pochylić się również nad niezwykłym życiorysem o. Dolindo Ruotolo, któremu została ona przekazana. Ten pokorny i gorliwy kapłan przez prawie 20 lat był zawieszony w czynnościach kapłańskich. Mimo to, nigdy nie zdjął sutanny i nie przestał kochać Kościoła.

Człowiek – niezwykłe Boże stworzenie z perspektywą życia w wieczności. Człowiek jest materialnym ciałem i indywidualną, niematerialną, nieśmiertelną duszą, wyposażoną we władze duchowe, takie jak: rozum, sumienie pozwalające na rozeznanie dobra i zła, wolną wolę, zdolność do miłości. Warto poznać tę niezwykłą prawdę o sobie.