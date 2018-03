Miłujcie się! nr 1-2018

W nim znaleźć można wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

„Żyjemy, by kochać i być kochani” – poruszająca historia 28-letniej Włoszki Chiary Petrillo, która oddała życie z miłości do swego dziecka

Niezwykłe świadectwo Romana Kluski, przedsiębiorcy, który został bezpodstawnie aresztowany

Co zrobić, by uchronić dziecko przed złem i zgorszeniem?

Jak do świętości zmierzał św. Józef?

Świadectwa o tym, jak wygrać miłość

„MIŁUJCIE SIĘ!” 1-2018, A W NIM:

Jak wielką wartość ma życie i co to znaczy, że miłość jest silniejsza niż śmierć ukazuje historia Chiary i Enrico. Młode małżeństwo doświadczyło śmierci dwójki swoich dzieci, które zmarły tuż po porodzie. Ku radości rodziców trzecie poczęte dzieciątko było zdrowe. Cios przyszedł z innej strony – u młodej mamy zdiagnozowano bardzo złośliwy rodzaj raka. Chiara postawiona przed dramatycznym wyborem przekonuje „Żyjemy by kochać i być kochani”.

O antykoncepcji – stosowanie antykoncepcji jest aktem radykalnego nieposłuszeństwa Bogu, a więc grzechem śmiertelnym, który niszczy miłość, małżeństwo i rodzinę. Antykoncepcja oddziałuje niszcząco na duszę człowieka – powoduje zerwanie relacji z Bogiem, a także na zdrowie fizyczne człowieka – wiąże się z szeregiem niebezpiecznych działań ubocznych takich jak: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia i wiele innych.

Wybrałem kumpli od kieliszka – świadectwo Romana, który przez alkohol stracił to, co w życiu najważniejsze i najpiękniejsze. Jak sam z bólem przyznaje: „zerwałem ze swoją dziewczyną, a właściwie to gorzej – przepiłem ją”. Alkoholizm pociągnął za sobą także inne grzechy i nałogi. Roman zdał sobie sprawę, że jest na dnie dopiero, gdy otrzymał „Miłujcie się!”. Zobaczył bolesną prawdę i zrozumiał, że potrzebuje Bożej pomocy.