Miłujcie się! nr 1-2017

A w nim znaleźć można wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

Dotąd nie publikowane w języku polskim niezwykłe historie interwencji św. Szarbela

Mało znane fakty z pasjonującego życia sługi Bożej Rozalii Celakówny, której Pan Jezus objawił wolę Jego intronizacji we wszystkich krajach świata

Artykuł i świadectwo ukazujące, jak łatwo jest przekroczyć Pierwsze Przykazanie nawet osobom wierzącym

Jacek Pulikowski, doświadczony terapeuta małżeństw, o tym, czym jest prawdziwa miłość

„Jak żyć – 7 rad św. Jana Pawła II”, czyli najpiękniejsze myśli świętego Papieża-Polaka, które wskażą nam drogę w codziennym życiu

Świadectwo Lecha, któremu Jezus pomógł wyjść z uzależnienia od pornografii i dał nadzieję na zrealizowanie marzenia o pięknej rodzinie.

Postać Rozalii Celakówny kojarzona jest przede wszystkim z ruchem intronizacyjnym i objawieniami Pana Jezusa, który za jej pośrednictwem apelował o to, by władze świeckie i kościelne w każdym państwie uznały Go za swojego Króla. Jednak na mistyczne objawienia skromnej pielęgniarki z Krakowa nikt pewnie nie zwróciłby uwagi, gdyby nie niezwykłe świadectwo jej życia.

„Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki” – pisał św. Jan Paweł II. Piękne słowa, rodzące jednak pytania: jak tego dokonać? Co to znaczy „tworzyć własne życie”? Od czego zacząć? Odpowiedzi na te wielkie pytania można znaleźć w pismach i wystąpieniach Papieża-Polaka, który nie tylko wytyczał cele, ale także pomagał je osiągać.

„Pamiętam nóż przyłożony do nadgarstka i wielką chęć ucieczki z tego świata”. Tak Lech wspomina chwilę, w której osiągnął w swoich oczach szczyt własnego upodlenia pornografią. A przecież – jak pisze w swoim poruszającym świadectwie – zawsze marzył o własnej, zdrowej i pięknej rodzinie.