List RCS do Papieża i Ojców Synodalnych

25 października 2018r. na Synodzie o młodzieży abp. Stanisław Gądecki przeczytał list od Redakcji „Miłujcie się!” i Ruchu Czystych Serc skierowany do Ojców Synodalnych i papieża Franciszka.

Poniżej zamieszczamy treść listu:

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek,

Czcigodni Ojcowie Synodalni uczestniczący w XV Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów

Drodzy Reprezentanci Młodzieży całego świata!

Członkowie Ruchu Czystych Serc wraz z redakcją czasopisma ewangelizacyjnego „Miłujcie się!” przesyłają z Polski wyrazy czci oraz synowskiego oddania Ojcu Świętemu i Ojcom Synodalnym w Rzymie. Wspólnota Ruchu Czystych Serc raduje się̨ z podjęcia na synodzie tematu: „Młodzież, wiara i rozpoznania powołania”.

„Ruch Czystych Serc” jest wspólnotą skupiającą młodych katolików, którzy pragną żyć zgodnie z Chrystusowym błogosławieństwem: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Członkowie ruchu – wbrew współczesnej mentalności świata – podejmują̨ trud życia wiarą zgodnie z Ewangelią, nauczaniem Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem teologii ciała św. Jana Pawła II.

W ten sposób starają się organizować swoje codzienne obowiązki tak, by osobista relacja z Jezusem była najważniejszym wydarzeniem każdego dnia. Zobowiązują się do powstawania z każdego grzechu w sakramencie pokuty, aby zawsze żyć w stanie łaski uświęcającej. Wierzą, iż drogą do prawdziwej miłości jest zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszelkich nałogów oraz w to, że możliwe jest osiągnięcie tego celu dzięki codziennej modlitwie i życiu sakramentalnemu oraz konkretnej pracy wewnętrznej nad sobą.

„Ruch Czystych Serc” rozpoczął swoją działalność w 1995 roku w redakcji czasopisma „Miłujcie się!”, które obecnie wydawane jest w 23 językach, z rocznym nakładem 1,5 mln egzemplarzy, docierając do krajów misyjnych na całym świecie.

Do „Ruchu Czystych Serc” przynależy obecnie 15 tysięcy młodych. Patronką ruchu jest bł. Karolina Kózkówna, 16-letnia Polka, która poniosła śmierć męczeńską w obronie dziewictwa.

Łącząc się̨ duchowo z Ojcem Świętym i Ojcami Synodalnymi w Rzymie, prosimy o podkreślenie konieczności pielęgnowania cnoty czystości dla realizacji ideału chrześcijańskiej świętości.

Młodzież zrzeszona w „Ruchu Czystych Serc”

Poznań, dnia 24 października 2018 roku