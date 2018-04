Letnie rekolekcje RCSM 2018

Zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych, by umocnić więź z Jezusem i między sobą!

Terminy:

I turnus: 30 lipca – 6 sierpnia 2018

II turnus: 7 – 14 sierpnia 2018

Miejsce:

Gródek nad Dunajcem, Centrum Formacyjno – Rekolekcyjne ARKA diecezji tarnowskiej cfr-arka.pl

Dojazd komunikacją zbiorową: z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza. Szczegółowe połączenia znaleźć można na stronie e-podroznik.pl

Koszt:

1400 zł od małżeństwa (w cenę wliczone są noclegi, wyżywienie i ubezpieczenie; dojazd we własnym zakresie).

Obowiązuje wpłacenie zaliczki 300 zł od małżeństwa na konto podane w mailu zwrotnym. W razie rezygnacji z rekolekcji zaliczka nie jest zwracana!

Dodatkowo, jeśli rodzice chcą zabrać ze sobą dzieci:

50 zł – dziecko ok. 0 – 3 lata bez zapewnionej opieki opiekunek (rodzice mają dziecko przy sobie w trakcie zajęć); rodzice zapewniają dziecku wyżywienie oraz miejsce noclegowe, np. łóżeczko turystyczne lub dziecko śpi z rodzicami.

270 zł – dziecko ok. 1 – 3 lata bez zapewnionej opieki opiekunek (rodzice mają dziecko przy sobie w trakcie zajęć); rodzice zapewniają dziecku miejsce noclegowe, np. łóżeczko turystyczne lub dziecko śpi z rodzicami; zapewnione wyżywienie – połówka porcji dorosłego.

550 zł – dziecko ok. 0 – 3 lata z zapewnioną opieką opiekunek na czas zajęć rodziców; rodzice zapewniają dziecku wyżywienie oraz miejsce noclegowe, np. łóżeczko turystyczne lub dziecko śpi z rodzicami.

650 zł – dziecko ok. 3 – 12 lat z zapewnioną opieką opiekunek na czas zajęć rodziców; zapewnione miejsce noclegowe i wyżywienie – połówka porcji dorosłego

700 zł – dziecko ok. 5 – 12 lat z zapewnioną opieką opiekunek na czas zajęć rodziców; zapewnione miejsce noclegowe i wyżywienie – pełna porcja (jak dla dorosłego)

Młodzież od 16 roku życia zapraszamy na rekolekcje RCS.

W programie rekolekcji:

codzienna Msza Święta

adoracja wspólnotowa oraz indywidualna w nocy, dla chętnych

ciekawe konferencje głoszone przez znakomitych prelegentów, o tematyce budowania relacji małżeńskich, pokonywaniu trudności w małżeństwie, przekazywaniu wiary dzieciom, duchowości, zagrożeniach duchowych itp.

grupy dzielenia

możliwość spowiedzi; rozmowy małżonków z kapłanem, siostrą zakonną, prelegentami

możliwość nabywania wartościowych pozycji książkowych, płyt, audiobooków w sklepiku RCS.

Co zabrać:

Pismo Święte

różaniec

notatnik

nie trzeba brać śpiwora

dla dzieci prosimy zabrać ulubione zabawki oraz przybory biurowe do wykorzystania na zajęciach z opiekunkami (kartki, kredki, pisaki, plastelinę itp.)

Przyjmujemy małżeństwa sakramentalne, bez ograniczeń wiekowych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Wolne miejsca na chwilę obecną: dużo!

Zapisy:

Przez formularz na stronie RCS.

Jeśli przyjeżdżają Państwo z dziećmi, prosimy w dodatkowych informacjach podać imiona i wiek dzieci oraz opcję cenową, którą Państwo wybierają dla każdego dziecka. Nie ma możliwości zmiany opcji cenowej w trakcie trwania rekolekcji.

W ciągu 3 dni roboczych prześlemy maila zwrotnego ze szczegółowymi informacjami i nr konta do wpłaty zaliczki.

W ciągu 2 tygodni należy wpłacić zaliczkę.