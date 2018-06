Kto ufa Miłosierdziu Mojemu, nie zginie!

Ufność jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na przyjęcie największego skarbu, jakim jest miłosierna miłość Boga. Być wierzącym to znaczy bezgranicznie ufać Bogu.

Pan Jezus mówi:

Bez tak rozumianej i przeżywanej wiary człowiek nigdy nie znajdzie szczęścia. Pan Jezus mówił św. Faustynie:

„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Mojego Miłosierdzia” (Dz. 300);

„Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask” (Dz. 1578);

„Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca” (Dz. 1578); „Powiedz duszom, by nie stawiały tamy Mojemu Miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać” (Dz. 1577).