KOŚCIÓŁ -SZTUKA – BIZNES – Targi SACROEXPO w Kielcach

Wręczenie Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury, koncert chóru Polskiego Radia, międzynarodowe konferencje z udziałem wybitnych osobistości, a także prezentacja produktów dedykowanych nowoczesnym kościołom i pokazy mody liturgicznej – tak

w wielkim skrócie można podsumować wystawę SACROEXPO, która od 12 do 14 czerwca odbywała się w Targach Kielce.

XVIII Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej

i Dewocjonaliów SACROEXPO, to najważniejsze wydarzenie branży sakralnej w Europie. Ta, jedyna w swoim rodzaju impreza to nie tylko wydarzenie komercyjne, ale też kulturalne.

SACROEXPO od lat przyciąga do Kielc tysiące zwiedzających. W tym roku wystawę odwiedziło ponad cztery tysiące gości. Tutaj, mieli oni możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami sztuki sakralnej i dewocjonaliów, wyposażenia kościołów, nowymi technologiami w budownictwie sakralnym oraz w dziedzinie konserwatorskiej. W tym roku udział w targach wzięło 284 wystawców z 13 krajów, takich jak: Polska, Stany Zjednoczone, Słowenia, Ukraina, Węgry, Włochy, Hiszpania, Rosja, Niemcy, Macedonia, Grecja, Portugalia i Słowacja. Zaprezentowali swoje produkty na ponad 16 tysiącach metrów kwadratowych.

Per Artem ad Deum

Wręczono Medale Papieskiej Rady ds. Kultury

Michał Heller, Claudia Henzler i Tomas Halik – to tegoroczni laureaci Medalu Papieskiej Rady ds. Kultury, które wręczono 12 czerwca. Jak co roku uroczysta gala odbyła się w ramach Międzynarodowej Wystawy Budownictwa, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów SACROEXPO.

Medal Per Artem ad Deum od 13 lat wręczany jest w Targach Kielce. Otrzymują go artyści lub instytucje, których dorobek artystyczny przyczynia się do rozwoju kultury i kształtuje duchowość człowieka. Kapituła, której przewodniczy ks. Biskup dr Marian Florczyk, postanowiła, że w tym roku, do grona laureatów dołączy Ks. prof. zw. dr hab. Michał Kazimierz Heller – polski filozof, teolog, fizyk kosmolog. Pracownik Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego oraz Papieskiej Akademii Teologicznej; Claudia Henzler – fotografik, laureatka nagrody pokojowej Św. Leopolda, łączy ludzi z różnych środowisk i kultur; oraz Tomas Halik – filozof, teolog, psycholog, jeden z najwybitniejszych współczesnych myślicieli katolickich. Udział w uroczystości wzięli dotychczasowi laureaci Medalu, w tym Krzysztof Zanussi, który opowiedział podczas gali o znaczeniu sztuki dla człowieka. Wydarzenie uświetnił koncert Chóru Polskiego Radia pod dyrekcją Szymona Wyrzykowskiego, który wykonał kompozycję Arvo Parta „Stabat Mater”.

SACROEXPO pod znakiem spotkań

I Konferencja PER ARTEM AD DEUM

Wśród wielu konferencji, które od lat odbywają się w Targach Kielce jak np. Konferencja ETYKA w BIZNESIE – „Katechizm dla przedsiębiorców”, z udziałem Małgorzaty Dąbrowskiej, Romana Trzaskalika, prezes Stowarzyszenia NOSTRA RES (Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menadżerów ) oraz Ks. Rafała Dudały czy Konferencja Ekonomów i Wyższych Przełożonych Zakonów oraz Sekretarzy Prowincjonalnych Zakonów Męskich, po raz pierwszy odbyła się Konferencja „Per Artem Ad Deum” po raz pierwszy włączona została do bogatego programu SACROEXPO. 13 czerwca w Centrum Kongresowym Targów Kielce wystąpili tegoroczni laureaci medalu Papieskiej Rady ds. Kultury. Całość spotkania poprowadził Miłosz Horodyski, twórca filmowy i telewizyjny, zastępca dyrektora TVP3 Kraków.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie księdza profesora Michała Hellera, który w swoim wykładzie udowadniał uczestnikom, że wszechświat to dzieło sztuki, a samą naukę można porównać do pracy artysty. W swoim wystąpieniu przytoczył wiele prac impresjonistów, mówił o pojęciu światła w fizyce oraz doskonałości prac rządzących wszechświatem. Jego wykład wzbudził ogromne zainteresowanie zebranego audytorium. Pojawiły się pytania, które przerodziły się w drugą część wykładu tego cenionego teologa i kosmologa.

Claudia Henzler, austriacka fotografka w rozmowie prowadzonej przez Miłosza Horodyskiego, mówiła o swojej pracy, źródłach inspiracji, ukrytym w zdjęciach pięknie i drogi poszukiwania tego piękna. Artystka nie ukrywała jak ogromną rolę w jej pracy odgrywa wiara. Wspomina, że wychodząc i robiąc zdjęcia często modli się prosząc Boga, aby poprowadził jej rękę.

Kolejny laureat, światowej sławy teolog i socjolog z Pragi ksiądz profesor Tomasz Halik, nakreślił analizę współczesnej cywilizacji, widząc w chrześcijaństwie czas przełomu, którego znakiem jest choćby pontyfikat papieża Franciszka. W swoim wykładzie pokreślił, że Kościół powinien wychodzić do ludzi, żeby ich na nowo znaleźć.

Podczas konferencji wystąpił również laureat nagrody Per Artem Ad Deum z 2008 roku, twórca Sceny Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego profesor Leszek Mądzik analizując napięcie między pierwiastkami sztuki w wierze i wiary w sztuce.

Atrakcyjne targi

W ramach tegorocznych targów odbyło się również wiele wystaw artystycznych. Wśród nich wystawa „Matka Teresa Ṥwięta ze Skopje świętą świata”, która została przygotowana z okazji kanonizacji Matki Teresy. Wystawa, która pierwotnie zdobiła Plac Św. Piotra wzbogacona została fotografiami Grzegorza Gałązki wykonanymi w czasie wizyt Matki Teresy w Polsce. „Sacrum miejsca” to tytuł kolejnej wystawy organizowanej w ramach targów. Prace prof. Leszka Mądzika powstały podczas podróży z Teatrem Scena Plastyczna KUL do Peru, Belgii, Włoch, Francji, Meksyku, Hiszpanii, Białorusi, Ukrainy, Polski. Targi uatrakcyjniły również wystawy: fotogramów Claudii Henzler – laureatki Medalu Per Artem Ad Deum oraz „Nasza Matka”, na którą składały się reprodukcje mało znanych obrazów i rzeźb Maryji, znajdujących się w kościołach i muzeach włoskich oraz niemieckich.

Z wystawie oprócz najwyższych dostojników Kościoła i duchownych, udział wziął także Wojciech Cejrowski. Podróżnik odwiedził wystawę 14 czerwca – spotkał się z fanami, podpisywał książki i opowiadał o swoich podróżach.