Koronka do miłosierdzia Bożego – niezwykła modlitwa

Dnia 13 września 1935 r. św. Faustyna zobaczyła w mistycznej wizji „anioła, wykonawcę gniewu Bożego”. „Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi” – pisze mistyczka w Dzienniczku (474) – a były to słowa Koronki do miłosierdzia Bożego. „Kiedy się tak modliłam, ujrzałam bezsilność anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie należała za grzechy” (Dz. 475).

Następnego dnia rano siostra usłyszała w sercu słowa:

Potem Pan Jezus podał, jakie modlitwy i w jakiej kolejności należy odmawiać.

Odmawianie koronki nie może jednak polegać na automatycznym recytowaniu wyuczonych słów. Wiemy dobrze, że taka modlitwa byłaby pusta. Chcemy wykorzystać cały jej ogromny potencjał. Musimy więc, odmawiając ją, zaangażować nie tylko usta, ale również wyobraźnię, myśli, serce, a nade wszystko wolę. W jaki sposób?

Kiedy odmawiamy różaniec, usta wypowiadają słowa modlitw (Ojcze nasz, Zdrowaś, Maryjo i Chwała Ojcu) stanowiących tło do rozważań. Różaniec jest przede wszystkim modlitwą medytacyjną, a więc wyobraźnia i myśli modlącego się powinny się skupić na danej tajemnicy z życia Jezusa i Maryi.

Na przykład rozpoczynając pierwszą część różańca, widzimy oczyma wyobraźni młodą kobietę, do której przychodzi niespodziewanie anioł. Jest przestraszona. Anioł ją uspokaja. Mówi, że jest wyjątkowo obdarowana przez Boga, przepełniona łaską, że porodzi Syna itd.

Słyszymy w sercu dialog, jaki prowadzi niebo z ziemią, i staramy się odkryć prawdę, wysnuć wniosek.

Inni modlą się na różańcu w sposób kontemplacyjny, to znaczy angażują nie tyle myśli, ile serce. Po prostu trwają przy kochającej Matce. Chcą odczuć Jej miłość. Można modlić się na różańcu na wiele różnych sposobów.

A jak odmawiać koronkę? Tym razem słowa modlitw nie są tłem do rozważania, ale wprost wskazują i stale przypominają nam, co mamy robić – jak zaangażować myśli i wolę. Po modlitwach wstępnych mówimy:

Przychodzę więc do Ojca z darem. Chcę Mu coś OFIAROWAĆ.

Co zwykle ofiarujemy Bogu? Dary materialne: składając ofiarę w niedzielę albo w inny sposób dając jałmużnę. Przynosimy również dary duchowe: nasze cierpienia, wyrzeczenia, prace, modlitwy, posty itp. Czynimy to w różnych intencjach. Pragniemy przez te ofiary uprosić miłosierdzie Boże dla kogoś lub dla siebie albo zadośćuczynić za grzechy.

Odmawiając koronkę, chcemy ofiarować Bogu także duchowe dary, ale nieporównywalnie większe niż nasze własne: Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa. Chodzi o Ciało Syna Bożego, umęczone na krzyżu i Krew płynącą z Jego ran. Mamy robić to, co wypowiadają usta…

Zwróćmy uwagę, że ofiarę z Ciała i Krwi, męki i śmierci Jezusa składa Bogu kapłan w czasie Mszy św. Dlatego nazywamy ją również „Najświętszą Ofiarą”. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

„W tej Boskiej ofierze dokonującej się we Mszy św. jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy” (KKK 1367).

Warto zatrzymać się dłużej przy tych słowach. Uczestnicząc we Mszy św., stoimy pod krzyżem tak jak Maryja i Jan, czy raczej z Maryją i Janem, ponieważ w trakcie Eucharystii uobecnia się męka i śmierć Chrystusa, a On sam jest OFIAROWANY Ojcu Przedwiecznemu.

Obecnie na świecie żyje ponad 400 tys. kapłanów. Ogromna większość z nich odprawia każdego dnia Mszę św., a czasami nawet więcej niż jedną. Kiedy w Europie jest godz. 24.00 i na ogół nie sprawuje się Najświętszej Ofiary, w Nowym Jorku jest godz. 18.00, w Los Angeles 15.00, a w Australii 7.00 rano. Bezustannie gdzieś uobecnia się kalwaryjska ofiara Chrystusa.

Siostra Faustyna pisze:

Każdy może zrobić to samo co s. Faustyna, odmawiając koronkę: połączyć się duchowo ze wszystkimi Mszami św. aktualnie odprawianymi gdziekolwiek na świecie. Tam uobecnia się męka Chrystusa, którą chcemy ofiarować Ojcu Przedwiecznemu.

Modląc się, nie wspominamy wydarzeń sprzed 2 tys. lat, ale duchowo uczestniczymy w tym, co dzieje się w tej chwili. Za każdym razem, gdy wypowiadamy słowa:

możemy ponowić akt ofiarowania Bogu skrwawionego Ciała Jego Syna.

W koronce angażujemy głównie wolę, ponieważ złożenie ofiary jest aktem woli. Dobrze, gdybyśmy zaangażowali także wyobraźnię i uczucia, patrząc oczyma duszy na konanie i śmierć Zbawiciela na krzyżu.

Za kogo modliła się s. Faustyna? Dla kogo prosiła o miłosierdzie? Oto dalszy ciąg powyższego fragmentu Dzienniczka:

„błagałam Boga przez te wszystkie Msze o miłosierdzie dla świata, a szczególnie dla biednych grzeszników, którzy w tej chwili zostają w skonaniu. I w tej chwili otrzymałam od Boga odpowiedź wewnętrzną, że tysiąc dusz otrzymało łaskę za pośrednictwem modlitwy, którą do Boga zanosiłam” (Dz. 1783).

Siostra tym razem prosiła szczególnie za konających grzeszników, „przez te wszystkie Msze”, czyli ze względu na Ofiarę Jezusa w nich uobecnioną. Tysiąc osób otrzymało jakąś łaskę.

Koronka stanie się dla nas wyjątkowo skutecznym instrumentem (na przykład w ratowaniu przed potępieniem konających grzeszników), o ile tylko podejmiemy wysiłek, aby odmawiać ją starannie.

Pan Jezus nie chciał, aby rozmowy, rady i nauki skierowane do s. Faustyny pozostały tajemnicą między Nim a Jego oblubienicą. Dzienniczek został napisany dla pouczenia wszystkich.

Jaką naukę zaczerpnąć z przytoczonego wyżej fragmentu? Oto konkretna, praktyczna propozycja. Rozpocznijmy od uświadomienia sobie, że w każdej sekundzie gdzieś na świecie umierają średnio dwie osoby.

Stale płynąca strużka odchodzących z tego świata liczy ok. 120 osób w ciągu minuty. Z pewnością zbawienie wieczne części z nich jest zagrożone. Zaniedbali rzeczy najważniejsze, życie przeciekło im przez palce, a teraz dobiega już kresu. Kończy się czas miłosierdzia, a oni znajdują się tuż przed bramą piekła…

Robię znak krzyża. Staję w obecności Bożej. Ojciec słyszy mnie i patrzy na mnie z miłością, tym bardziej że zamierzam zrobić coś, co jest Mu bardzo miłe. Chcę mianowicie mimo wszystko ratować „biednych grzeszników”. Mimo Bożego gniewu proszę dla nich o ostatnią szansę… Wzbudzam intencję:

„Tę koronkę ofiaruję za wszystkich, którzy odejdą do wieczności w czasie jej odmawiania, a których zbawienie jest zagrożone”. (Umrze w tym czasie co najmniej 800-900 osób). Albo: „za tych, którzy skonają w ciągu najbliższej godziny (ponad 7 tys. osób) czy najbliższej doby (ok. 170 tys. osób)”.

Ojcze, „daj mi dusze” (Dz. 1426)