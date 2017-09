Koncert charytatywny Mate.O

W tym roku po raz kolejny Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych organizuje Koncert Charytatywny na rzecz swoich najmniejszych podopiecznych. Tym razem 5 października o godzinie 19:00 w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Miliczu zawita Mate.o wraz ze swoim zespołem. Organizatorzy w związku z Chrześcijańskim wymiarem koncertu zaplanowali także Mszę Świętą sprawowaną w intencji podopiecznych, członków i pracowników Stowarzyszenia, która odbędzie się o godzinie 18:00.

Dochód z koncertu przeznaczony będzie na wsparcie najmłodszych Stowarzyszenia a dokładnie na rehabilitacje i wczesną diagnostykę wykrywania niepełnosprawności u najmłodszych dzieci (od 3 miesiąca życia).

Organizacja od 20 lat sprawnie wspiera maluszki za pomocą Ośrodka Wczesnej Interwencji, w którym to dokonuje się wieloprofilowej diagnozy dziecka. Po wnikliwej diagnozie powstaje kompleksowy Indywidualny Plan Działania i następnie odbywa się skierowanie na terapie m.in. logopedyczną, ruchem, muzykoterapie, hipoterapie czy dogoterapię. W Ośrodku prowadzona jest także grupa „rodzic z dzieckiem”, w której to rodzic przy wsparciu pedagoga i psychologa staje się mocniejszy i otrzymuje podstawową wiedzę i wskazówki na temat opieki nad dzieckiem.

„Ten koncert charytatywny będzie zupełnie czymś wyjątkowym w porównaniu do poprzednich edycji. W trakcie Roku Miłosierdzia oraz w dniu, w którym będziemy wspominać św. Faustynę Kowalską, będziemy mogli wsłuchać się w przepiękne teksty o łasce jaką z dnia na dzień otrzymujemy od Pana Boga. Ten koncert będzie niósł za sobą niespotykane jak dotąd dźwięki. W milickiej świątyni artyści zagrają m.in. na gitarze, perkusji, skrzypcach, flecie, akordeonie, saksofonie czy instrumentach klawiszowych. Artysta rzadko spotykany w mediach tabloidowych, bo jak mówią muzyka o Bogu, natchniona, można było by rzec niepopularna, ALE WIELKA DUCHEM po raz kolejny zawita do progów św. Andrzeja Boboli, Patrona milickiej parafii.” – komentują organizatorzy.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in PRZYJACIELA MAM, NIEPOJĘTA ŁASKA, BLIŻEJ, O BLIŻEJ czy ON MOIM PANEM, piękne utwory w zupełnie nowych aranżacjach zagrane przez znakomitych muzyków współpracujących z Mate.O.

Honorowy Patronat przedsięwzięcia objął Jego Ekscelencja Metropolita Wrocławski Ksiądz Arcybiskup Józef Kupny. Czasopismo Miłujcie się! objęło koncert charytatywny patronatem medialnym.