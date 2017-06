Film Old Fashioned

Komedia romantyczna w duchu chrześcijańskim – Old Fashioned w kinach od 23 czerwca.

Czystość przedmałżeńska – zasady dla prawdziwych twardzieli z charakterem

Old Fashioned to historia Clay’a Walsha (Rik Swartzwelder), który porzucił beztroską hulankę, by prowadzić sklep z antykami. Na jego drodze staje Amber Henson (Elizabeth Ann Roberts), która uciekając od trudnej przeszłości, pojawia się w miasteczku i wynajmuje mieszkanie nad jego sklepem. Spotkanie tych dwoje wywraca świat do góry nogami, lecz bolesne doświadczenia nakazują im trzymać się od siebie z daleka. Dwie zranione dusze, które mają za sobą pierwsze zakochania i tak zwany okres „burzy i naporu”, starają się zakochać tym razem na zawsze. Czy Clay wyjdzie poza mur zasad, który wokół siebie zbudował, a ona przezwycięży lęki i rany z przeszłości?

„W miłości nie chodzi o szukanie jej, ale o stawanie się nią”

– to zdanie usłyszymy w filmie Old Fashioned. Trudno o bardziej trafne określenie budowania związku opartego na wartościach. Czas, wytrwałość, skupienie się na cechach osobowości partnera powinno być kluczem do sukcesu. Bo czy pary, które swoją znajomość zaczynają od seksu, będą potrafiły zbudować trwały związek oparty na miłości i szacunku? Czy takie zasady retro mają szansę we współczesnym świecie? Ile trzeba mieć w sobie siły, by pozostać wiernym własnym zasadom?

Już 23 czerwca na ekrany polskich kin wchodzi amerykańska produkcja Old Fashioned – pięknie sfilmowana, głęboka opowieść o miłości, czystości przedmałżeńskiej i chrześcijańskich wartościach.

„Chciałem opowiedzieć historię miłosną, która poważnie traktuje chrześcijańskie zasady i wartości, a przy tym zainspiruje widzów do przemyśleń w oparciu o rozmowy bohaterów, o miłości i relacji między dwojgiem doświadczonych życiem ludzi”

– powiedział Rik Swartzwelder, autor scenariusza, reżyser, współproducent i odtwórca głównej roli w filmie.