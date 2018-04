Doświadczenie Boga na polach Lednicy

(Nie)wiara młodych ludzi jest współcześnie dość żywym i popularnym tematem. Powszechnie funkcjonuje stereotyp oddalonego od Kościoła nastolatka, który ceni zabawę i rzeczywistość wirtualną ponad wszystko inne.

To oczywiście skrajność i pewne przerysowanie, ale wielu ludzi naprawdę uważa, że wierzący młodzi, to niewielki procent społeczeństwa. I choć gdyby problem nie istniał, to zapewne głos ogółu wyrażałby inne przekonanie, to niejako w kontrze do podobnych opinii rośnie ilość katolickich inicjatyw wychodzących od młodych ludzi.

Najlepszym na to dowodem były bezsprzecznie Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku. Trzyletnie przygotowania, samo spotkanie w Krakowie oraz czas po nim zaowocowały stworzeniem wielu wspólnot i grup wolontariuszy, które jednoczyła i wciąż jednoczy wspólna idea – służba Panu. Zgodnie z oficjalnym podsumowaniem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, udział w nich wzięły około dwa miliony ludzi z całego świata. A to nie wszystko!

Ten niesamowity czas 2016 roku stał się inspiracją do organizacji spotkania dla młodych Paradiso, które w tym roku odbędzie się już po raz drugi! Rosnącą popularnością cieszy się też Spotkanie Młodych LEDNICA 2000.

W zeszłym roku w spotkaniu wzięło udział około siedemdziesiąt tysięcy osób, które przyjechały tam by doświadczyć wspólnej modlitwy i Bożej radości. Jest to szczególna okazja, która dla wielu jest tradycyjnym wręcz wydarzeniem – oto jak mówi o tym Sebastian:

„Na spotkanie czerwcowe czekam cały rok, zaczynając już od pierwszego dnia po poprzedniej Lednicy. Jest to tak niesamowite przeżycie duchowe i kulturalne dla ludzi, a zwłaszcza młodzieży. Dla mnie Lednica bardzo kojarzy się z tańcami, śpiewami. Jest to sposób na wychwalanie Boga. Poprzez różnorakie tańce lednickie, po prostu się modlimy. I to jest piękne! Jesteśmy z Panem Bogiem w tym, co lubimy robić. Dla mnie jest to bardzo ważne”.

Taniec i śpiew, to jedne z charakterystycznych elementów spotkania. Na każde spotkanie przygotowywana jest piosenka związana z hasłem na dany rok, a także krótka sekwencja ruchów, która pozwala na modlitwę całym sobą. Paulina, która na Lednicę jeździ od dwóch lat mówi:

„Lednica zmieniła trochę moje spojrzenie na Kościół i wiarę. Zawsze nabożeństwa kojarzyły mi się z takimi poważnymi, podniosłymi obrzędami. Na Lednicy przekonałam się, że wiara może być także źródłem uśmiechu i okazją do wspólnej modlitwy przez śpiew i taniec”.

Należy tu jednak zaznaczyć, że nie tylko zabawa jest dla młodzieży ważna. Sebastian jako najważniejszy element Lednicy wskazuje Eucharystię:

„Moim zdaniem Eucharystia na Lednicy jest najważniejszym punktem pierwszej soboty czerwca. Pan Jezus, który przychodzi jednocześnie do tysięcy ludzi jest czymś niezwykłym. Przez to, że tak wiele księży gotowych jest do pomocy, wszyscy ludzie na Polach Lednickich czują jedność (a przynajmniej ja), którą tworzy wspólny sakrament”.

Istotnie, to właśnie sakramenty są główną osią całego spotkania. Od spowiedzi po komunię świętą młodzi czynnie włączają się w spotkanie, by przeżyć je jak najpełniej.

W dniu spotkania, na Polach Lednickich wydzielony zostaje specjalny obszar zwany Polem Spowiedzi. Jest to miejsce, w którym można się wyspowiadać, w trochę innych okolicznościach niż zazwyczaj:

„Nigdy nie zapomnę spowiedzi, która przeżyłam dwa lata temu na Lednicy. – mówi Paulina – Mogłam porozmawiać z księdzem tak, jakbym rozmawiała z Przyjacielem czy członkiem rodziny, mogłam zwierzyć mu się ze wszystkich moich trosk i problemów, podszedł do mnie bardzo indywidualnie. Dodatkowo cała spowiedź odbywała się w bardzo luźnej i przyjaznej atmosferze. Naprawdę niesamowite doświadczenie, które pozwala całym sercem przeżyć ten sakrament”.

Naturalnie nasuwa się jednak pytanie, czy jednodniowe spotkanie może coś zmienić – czy to ma jakikolwiek wpływ na uczestników, czy też jest zaledwie chwilowym odstępstwem od „normy”. Nie byłoby jednak Lednicy, gdyby ludzie nie chcieli realizować jej podstawowego założenia – ewangelizacji (LEDNICA – Ludzie Ewangelii Daleko Nieście Imię Chrystusa Amen – przyp. red.). Można powiedzieć, że czerwcowe spotkanie to okazja, do zebrania sił i inspiracji, wystarczających na cały rok. Tak też twierdzi Zosia:

„Po tym spotkaniu inaczej patrzę na świat. Jak byłam w zeszłym roku (na Lednicy), to tematem było “Idź i kochaj!” i teraz wiem że każdemu muszę dać szansę, muszę go zaakceptować, więc dla mnie spotkanie daje dużo. Z każdym dniem widzę też to, że naprawdę staram się być milsza dla innych, oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale dzięki temu spotkaniu widzę to, czego nie robię i staram się to naprawić w moich relacjach z innymi”.

Nie ma wiec mowy o pustych słowach, czy deklaracjach bez pokrycia. Ludzie przyjeżdżający na Lednicę szukają Boga w sobie i w innych ludziach – chcą żyć wiarą i dzielić się nią z innymi, podejmując refleksję – szczególnie w czasie uwielbienia, kiedy (choć wydaje się to niemożliwe) kilkudziesięciotysięczny tłum milknie i w pełni skupia się na Chrystusie:

„Dla mnie to czas takiego zastanowienia się nad sensem życia, zawsze na uwielbieniach o tym myślę, pozwoliło mi to też skupić się na Bogu”. – wspomina Zosia.

Wracając do stereotypu młodej, (nie)wierzącej osoby z początku artykułu, zdaje się, że przyszła pora na weryfikację powszechnych przekonań. Okazuje się bowiem, że wbrew wynikom statystyk wzrasta nam obecnie silnie zakorzenione w wierze pokolenie, które siłę odnajduje właśnie w Kościele. I choć można powiedzieć, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni”, to liczby mówią same za siebie. Od XXII Spotkania Młodych LEDNICA 2000 dzieli nas trochę ponad miesiąc. Mamy nadzieję, że w tym roku na Polach Lednickich zgromadzi się jeszcze więcej ludzi, którzy będą mogli doświadczyć modlitwy we wspólnocie – tym razem pod hasłem „Jestem”. Na koniec słowa Pauliny:

„Jeśli chodzi o działanie Boga to ciężko mi to opisać, ale na Polach Lednickich naprawdę czuje się Jego obecność – kto już kiedyś tam był dobrze wie o czym mówię”.

Do zobaczenia 2 czerwca na Polach Lednickich!

