Serdecznie zapraszamy 23. 06.2018 r. na coroczne Czuwanie Czytelników „Miłujcie się!” oraz Ruchu Czystych Serc, Ruchu Czystych Serc Małżeństw i Ruchu Wiernych Serc na Jasnej Górze!

To wyjątkowa okazja, by zawierzyć siebie i bliskich Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, oddać Jej i Panu Jezusowi wszystkie troski, cierpienia i radości. U stóp najczulszej Matki warto podziękować za wszystko, co się w życiu wydarzyło oraz powierzyć plany na przyszłość.

W programie czuwania będzie wspólna modlitwa i adoracja w kaplicy Cudownego obrazu oraz wartościowe konferencje.

Termin:

23.06.2018 r. (sobota)

Miejsce:

Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Plan czuwania:

15.00 – Koronka do miłosierdzia Bożego i Msza św.

17.00 – 18.00 – Konferencja 1 (aula o. Kordeckiego)

18.00 – 19.30 – Przerwa na kolację (kolacja we własnym zakresie)

19.30 – 20.30 – Konferencja 2 (aula o. Kordeckiego)

21.00 – 21.30 – Apel Jasnogórski

21.30 – 22.30 – Adoracja

22.30 – 23.30 – Konferencja 3 (kaplica jasnogórska)

23.45 – 01.15 – świadectwa RCS, RCSM i RWS + koncert zespołu Lumen

01.30 – 02.00 – Adoracja

02.00 – 02.30 – Różaniec

02.30 – 03.30 – Msza św.

03.30 – Zakończenie

Do zobaczenia! 🙂