W ostatnich latach w kościele można zaobserwować liczne inicjatywy ewangelizacyjne kierowane do młodych, czy to muzyczne czy wykorzystujące sztuki audiowizualne. Jednak wszystkie one łączą w sobie jeden cel, uzmysłowienie sobie, że każdy może zostać częścią kościoła oraz apostołem walczącym o swoje życie oraz innych ludzi.

Pod patronatem czasopisma „Miłujcie się!” ukazała się książka Apostołowie w dresach. Patronatem objął ją również chrześcijański zespół Muode Koty, wyrastającyo z nurtu hip-hopowego.

Już wkrótce nastąpi premiera piosenki pt. „Apostołowie” oraz klipu promującego książkę. Ponadto przejmującą przedmowę do książki napisała grupa ewangelizacyjna – Wyrwani z niewoli.

Apostołowie w dresach to doskonała lektura dla młodych ludzi, duszpasterzy pracujących z młodzieżą, nauczycieli oraz rodziców. Pomoże ona zrozumieć potrzeby oraz mentalność młodych ludzi.

Autor młody pisarz i felietonista w sposób młodzieżowy przekonuje młodych ludzi do zmian w swoim życiu. Jak to zrobić? Każdy powinien spojrzeć prawdzie w oczy i zastanowić się co w życiu robi i Kogo w nim poszukuje. Najlepiej szukać – jak przekonuje Krawczykowski – w Kościele.

„W Kościele katolickim pasuje wszystko. Serio. Prawdy wiary, zasady, reguły, liturgia, kapłaństwo. Wszystko gra. Nie gra tylko nasze podejście do wiary. Do swojego miejsca w kościele”.

Damian Krawczykowski – katolicki felietonista, pisarz młodego pokolenia. Prowadzi swój blog #jasnefelietony na portalu deon.pl, publikuje w czasopismach dla młodzieży „Wzrastanie” oraz „Rycerz Młodych” oraz w miesięczniku charyzmatycznym „Ogień Jezusa”, współpracuje także z portalem wrodzinie.pl. Jest pomysłodawcą projektu ewangelizacyjnego Akademia Apostołów.

Damian Krawczykowski, Apostołowie w dresach, liczba stron: 160, cena: 19,90 zł.