Adwentowe Dni Skupienia RCS/RCSM 2018

ADWENT – czas czuwania… zatrzymania…

W tym właśnie czasie zapraszamy młodzież i małżeństwa na chwilę zatrzymania się przed Panem,

by móc być bardziej wrażliwym na Jego przychodzenie w codzienności: w sakramentach, w drugim człowieku, w wydarzeniach życia.

Nie przegapmy Jego cichego, pokornego przyjścia w ciszy adwentu, w ciszy Bożego Narodzenia.

Termin: 7-9 grudnia 2018 (rozpoczęcie kolacją w pt. g. 17.00 – dla RCS; 18.00 – dla RCSM; zakończenie nd. ok. g. 13.30)

Miejsce: Jasna Góra (Dom Pielgrzyma na Jasnej Górze/Dom ss. Urszulanek)

Koszt: 210 zł. od osoby dorosłej (cena obejmuje noclegi, wyżywienie i udział; dojazd we własnym zakresie). Jeśli wiesz, że nie przybędziesz na kolację rozpoczynającą rekolekcje, proszę o wyraźną informację w tej sprawie. Koszt rekolekcji bez piątkowej kolacji wynosi 200 zł. (jeśli nieobecność zostanie wcześniej zgłoszona!).

Jeśli rodzice chcą zabrać dzieci, informujemy, że nie zapewniamy opieki dla dzieci. Koszt pobytu dziecka:

160 zł. – dzieci od 5 lat wzwyż (zapewnione miejsce noclegowe + pełna porcja wyżywienia (jak dla dorosłego))

120 zł. – dzieci od 5 lat wzwyż (zapewnione miejsce noclegowe + połówka wyżywienia)

70 zł. – dzieci do 4 lat (zapewnione miejsce noclegowe w łóżku, wyżywienie gratis (pół porcji) lub rodzice zapewniają je dziecku)

0 zł. – dzieci do 4 lat (dziecko śpi z rodzicami lub w łóżeczku turystycznym zapewnionym przez rodziców; wyżywienie gratis (pół porcji) lub rodzice zapewniają je dziecku)

W programie:

► codzienna Msza Św. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze

► wspólna adoracja wieczorna oraz możliwość nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu dla chętnych,

► ciekawe konferencje,

► wyjścia na Apel Jasnogórski na Jasną Górę,

► możliwość spowiedzi i rozmowy z kapłanem,

► możliwość nabywania wartościowych pozycji książkowych, płyt, audiobooków, koszulek na stoisku RCS.

Co zabrać ze sobą?

► Pismo Święte

► różaniec

► notatnik

► instrument muzyczny, jeśli grasz na jakimś

Na rekolekcje RCS przyjmujemy młodzież w wieku 16-33 lata.

Rekolekcje RCSM: małżeństwa sakramentalne bez ograniczeń wiekowych.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Zapisy: malgorzata.fajfer@milujciesie.org.pl

Podajemy dane: imię, nazwisko, dokładny adres, mail, telefon, pesel każdej zapisywanej osoby; ewentualnie informacja o rezygnacji z piątkowej kolacji. Osoby z zagranicy nieposiadające peselu podają datę urodzenia. Osoby niepełnoletnie podają także nr telefonu do rodziców.

Rodzice przyjeżdżający z dziećmi podają także w dodatkowych informacjach imiona dzieci, wiek oraz opcję cenową dla każdego dziecka. W przypadku wyboru opcji 0 lub 70 zł. proszę o informację, czy wyżywienie ma być zapewnione przez dom rekolekcyjny, czy sami je Państwo zapewnią dziecku.

Zapisanym osobom prześlemy w ciągu 3 dni roboczych nr konta oraz szczegółowe informacje o rekolekcjach. (osoby zapisujące się w dniach 26.X-4.XI odpowiedź otrzymają 5 listopada).



Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jest wpłacenie zaliczki 50 zł. od osoby. Pozostała część kwoty będzie do zapłacenia na miejscu (lub na konto najpóźniej do 30 listopada). W przypadku rezygnacji z rekolekcji zaliczka nie podlega zwrotowi!

Wolne miejsca na chwilę obecną: są!